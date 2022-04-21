Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс: нужно срочно ввести шестой пакет санкций против России
ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр — ПРАЙМ. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала в ходе встречи в Таллине с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок срочно ввести шестой пакет санкций против РФ.
По ее словам, Эстония очень хочет, чтобы он распространялся на импорт нефти и газа.
"Мы не должны допустить ситуации, когда импортом российских энергоносителей мы, по сути, продолжим поддерживать их военную машину", – приводит слова дипломата пресс-служба.
Лийметс также призвала к достижению энергетической независимости от России.
По ее мнению, Эстония с ее протяженной прибрежной зоной может последовать примеру Германии, которая является вторым по величине в мире производителем ветровой энергии.
"Германия также является для нас очень важным партнером как с точки зрения энергетической сети Балтийского моря, так и с точки зрения развития водородных технологий и соединений", — отметила она.
Дипломат также добавила, что Эстония продолжит оказывать политическую, оборонную и гуманитарную помощь Украине.
https://1prime.ru/state_regulation/20220421/836722458.html