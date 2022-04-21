МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 апреля, снизилось на 2 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 184 тысяч, сообщило министерство труда страны. Фьючерсы на индексы Уолл-стрит растут на корпоративных отчетах

Аналитики, опрошенные агентством DailyFХ, ожидали снижения числа заявок до 180 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 186 тысяч со 185 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 4,5 тысячи — до 177,25 тысяч — с уровня предшествовавшей недели, показатель которой был пересмотрен до 172,75 тысяч с 172,25 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 апреля, упало на 58 тысяч с показателя предшествовавшей недели — до 1,417 миллиона человек. Это самый низкий показатель с февраля 1970 года. Показатель предыдущей недели составил 1,475 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.