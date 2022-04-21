МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Партия "Слуга народа" сообщила в своем Telegram-канале, что парламент Украины принял законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции. Индия отказалась принять японский самолет с грузом для Украины

Сообщается, что законопроект №7194 вводит новый механизм санкций в отношении субъектов из России на период военного положения.

Отмечается, что закон направлен на то, чтобы была возможность в упрощенном порядке арестовать все активы, имущество, компании, недвижимость в первую очередь, граждан России, против которых введены санкции. Их планируют направлять на восстановление экономики Украины, компенсацию ущерба жителей страны и помощь государству.

Депутаты партии считают, что принятый законопроект, в частности, может помочь в конфискации активов Виктора Медведчука в пользу Украины.