МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Клиент обанкротившегося брокера может гарантированно вернуть свои активы, если он не давал брокеру право их использовать, следует из разъяснений ЦБ РФ в рубрике сайта "Вопросы и ответы". Банк России обновил сценарии стресс-тестирования НПФ

"Если вы не предоставляли брокеру право использовать свои активы, то брокер держал деньги клиентов на специальном счете, отдельно от своих собственных. Во время процедуры банкротства деньги с этого счета не могут использовать, чтобы погасить долги брокера. Они распределяются между всеми клиентами. А ценные бумаги клиентов остаются за ними и не могут использоваться для исполнения обязательств брокера. Такая схема используется реже, так как в этом случае брокерская комиссия значительно выше", — поясняет ЦБ.

Как только стало известно, что брокер остался без лицензии, следует как можно быстрее вывести свои деньги и ценные бумаги со счета брокера, советует ЦБ. Для этого необходимо в соответствии с договором направить брокеру поручение на вывод денег либо на свой банковский счет, либо на новый брокерский счет, а также перевести ценные бумаги в другой депозитарий, с которым заключен договор, или регистратору, в котором открыт лицевой счет, разъясняет регулятор.

Также надо убедиться, что сохранился отчет брокера с информацией о дате покупки и стоимости ценных бумаг, напоминает ЦБ. "Если такого отчета нет, запросите его повторно. Иначе, когда вы будете продавать ценные бумаги через нового брокера, с вас будет удержан подоходный налог без учета расходов на их приобретение, если вы владели ими менее установленного законом срока (по общему правилу — 5 лет)", — говорится в сообщении.

Если брокеру предоставлено право пользования деньгами и/или ценными бумагами, в случае аннулирования его лицензии их может не оказаться на счете клиента, уточняет ЦБ. "Следует помнить, что деньги на брокерском счете и ценные бумаги, учитываемые в депозитарии или у регистратора, не попадают в систему страхования вкладов, поэтому в случае аннулирования лицензии профессионального участника процедура возмещения утраченных активов не предусмотрена", — резюмирует ЦБ РФ.