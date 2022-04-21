БРЮССЕЛЬ, 21 апр — ПРАЙМ. Согласно документу, опубликованному в Официальном журнале ЕС, союз внес в свой список ограничительных мер по Украине бизнесменов Сергея Курченко и Евгения Пригожина. Британия ввела запрет на поставки ряда товаров из России

Сообщается, что они добавлены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, указанный в приложении I к регламенту ЕС № 269/2014.

Решение вступает в силу в день публикации, отмечается в нем.