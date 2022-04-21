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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220421/836723909.html
ЕС внес в санкционный список двух российских бизнесменов
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Согласно документу, опубликованному в Официальном журнале ЕС, союз внес в свой список ограничительных мер по Украине бизнесменов Сергея Курченко и Евгения Пригожина. Сообщается,... ПРАЙМ, 21.04.2022
экономика, новости, ес, санкции против рф, россияне
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 21 апр — ПРАЙМ. Согласно документу, опубликованному в Официальном журнале ЕС, союз внес в свой список ограничительных мер по Украине бизнесменов Сергея Курченко и Евгения Пригожина.
Сообщается, что они добавлены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, указанный в приложении I к регламенту ЕС № 269/2014.
Решение вступает в силу в день публикации, отмечается в нем.