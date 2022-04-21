МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба России на фоне введения западных санкций временно не будет публиковать данные по экспорту и импорту, заявил журналистам глава ведомства Владимир Булавинов. В США не видят массовых попыток обойти введенные против России санкции

"ФТС не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера", — сказал он.

Последняя статистика по экспорту и импорту с основными странами-торговыми партнерами России была обнародована за январь 2022 года.