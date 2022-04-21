ФТС России временно остановит публикацию статистики по экспорту и импорту
ФТС России на фоне санкций приостанавливает публикацию статистики по экспорту и импорту
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба России на фоне введения западных санкций временно не будет публиковать данные по экспорту и импорту, заявил журналистам глава ведомства Владимир Булавинов.
"ФТС не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера", — сказал он.
Последняя статистика по экспорту и импорту с основными странами-торговыми партнерами России была обнародована за январь 2022 года.