МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке распространил решение об увеличении сроков обязательной продажи валютной выручки до 60 дней на всех экспортёров, говорится в сообщении регулятора. Банк России оценил возможность запрета покупки иностранных бумаг на ИИС

"Все экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках", — сказано в сообщении.

По мнению регулятора, принятое решение улучшит возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью.

Ранее срок продажи валюты был увеличен с трех до 60 рабочих дней для несырьевого неэнергетического экспорта.

Разрешение действует до 1 сентября 2022 года, но в случае изменения ситуации на финансовом рынке может быть скорректировано.