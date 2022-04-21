МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Благоприятные условия проведения посевной компании и доступность материально-технических ресурсов могут обеспечить России новый рекордный урожай пшеницы, говорится в материалах аналитического центра "Совэкон". ФТС России временно остановит публикацию статистики по экспорту и импорту

"Прогноз урожая пшеницы в России был повышен до рекордных 87,4 миллиона тонн с 86,5 миллиона тонн благодаря отличным условиям посева и хорошей доступности материально-технических ресурсов", — сообщается в аналитическом отчете.

Последний раз рекордный урожай был получен в 2017 году: тогда в РФ было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. Второй по объему урожай зерна в истории РФ зафиксирован в 2020 году: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы — 85,896 миллиона. В 2021 году Россия собрала 120,656 миллиона тонн зерна, включая 75,94 миллиона тонн пшеницы. В текущем году, урожай зерна, по оценке Минсельхоза РФ, может составить около 123 миллионов тонн.

"Погода в последние месяцы была благоприятна для озимой пшеницы, потери после зимы оцениваются как рекордно низкие для последних лет. Этот фактор полностью компенсирует существенное пятипроцентное сокращение посевных площадей прошлой осенью", — считает глава аналитического центра Андрей Сизов. По оценкам "Совэкона", предуборочная площадь озимой пшеницы достигнет новой максимальной отметки в 17 миллионов гектаров. Кроме того, отмечается очень хорошее состояние посевов в ключевых регионах — на Юге и Центральном Черноземье.

Экспортный потенциал по пшенице в сезоне 2022-2023 сельхозгода (начинается с 1 июля) эксперты оценивают в 41 миллион тонн против 33,9 миллиона тонн в текущем сезоне. Отмечается, что прогноз может быть реализован при условии невведения санкций, которые будет непосредственно направлены на экспорт продовольствия, а также при отсутствии существенной дальнейшей эскалации военной активности в регионе.

"Еще одним фактором, который может повлиять на экспорт, является государственное регулирование. "Совэкон" ожидает, что правительство России снова установит экспортные квоты во второй половине 2022-2023 года, но их объем, вероятно, будет близок к экспортному потенциалу", — говорится в материалах.