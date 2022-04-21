ВАШИНГТОН, 21 апр — ПРАЙМ. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о грядущих сложных месяцах. Эксперты ожидают, что Россия в 2022 году обновит рекорд по сбору пшеницы

"Нам предстоят несколько очень сложных месяцев", — заявила Георгиева на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

Она выразила надежду, что российская спецоперация на Украине в ближайшее время закончится.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.