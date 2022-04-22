МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Финансовые потери Киева за время российской спецоперации, "по очень предварительным оценкам", составили $550 миллиардов, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка. Об этом сообщает РИА Новости. В США рассказали, как Зеленский упустил шанс сохранить мир с Россией

На восстановление экономики Украине, по словам Зеленского, требуется до $7 миллиардов ежемесячно.

"С вашей поддержкой мы быстро восстановим нашу нацию, что означает новые возможности для бизнеса из различных стран", — сказал он, обращаясь к участникам сессии.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, что ВВП страны в 2022 году может сократиться на 30-50%. По его словам, "предварительный анализ показывает, что прямые и непрямые потери" в результате российской спецоперации превышают $560 миллиардов.

"Восстановление и трансформация обойдутся нам в 600 млрд долларов", — отметил Шмыгаль.