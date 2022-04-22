МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле снизился до 53,9 пункта с 54,9 пункта в марте, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Евростат оценил годовую инфляцию в еврозоне

Соответствующие данные исследовательская организация Markit Economics опубликует в пятницу, 22 апреля, в 11.00 мск.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на 2 — до 548 агрегатов.