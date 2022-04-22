МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. ОСНОВНЫМИ ИМПОРТЕРАМИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РФ ЯВЛЯЮТСЯ БЕЛОРУССИЯ, ТУРЦИЯ, ЭКВАДОР, БРАЗИЛИЯ И ИНДОНЕЗИЯ — ГЛАВА ФТС РИА НОВОСТИ

Беспошлинные поставки продовольствия в Россию менее чем за месяц с начала действия тарифной льготы составили более 127 тысяч тонн, половина из них приходится на картофель, сообщил глава ФТС Владимир Булавин, добавив, что основными поставщиками продовольствия в РФ являются Белоруссия, Турция, Эквадор, Бразилия и Индонезия.

В марте Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение освободить на полгода от ввозной таможенной пошлины продовольственные товары и товары, используемые в их производстве.

"С момента принятия данной меры с освобождением от уплаты ввозной пошлины ввезено более 127 тысяч тонн продовольственных товаров, 50% из которых приходится на картофель. При этом сумма преференций бизнесу составила 2 миллиарда рублей", — сказал Булавин.

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