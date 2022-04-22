ПЕКИН, 22 апр — ПРАЙМ. Китай намерен проводить сдержанную монетарную политику, поддерживать реальную экономику и использовать различные инструменты для оказания большей помощи малым и средним предприятиям в условиях негативного шокового влияния внешних и внутренних факторов, заявил в пятницу глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган. Китай нарастит производственные мощности по добыче угля в 2022 году

"Нынешняя ситуация на международной арене полна неопределенностей, а геополитическая напряженность еще больше усугубляет глобальное инфляционное давление. В последнее время на китайском финансовом рынке возникли некоторые колебания, связанные как с влиянием внешних шоков, так и с внутренними факторами, включая распространение пандемии внутри страны и усиление понижательного давления на экономику", — заявил И Ган, выступая по видеосвязи на Азиатском экономическом форуме в Боао.

Он отметил, что, столкнувшись с этими вызовами, Китай проводит сдержанную денежно-кредитную политику, направленную на усиление поддержки реальной экономики, а также пострадавшим из-за пандемии малым, средним и микропредприятиям.

По его словам, первостепенной задачей монетарной политики Китая является поддержание стабильности цен, для чего в этом году крайне важны производство продовольствия и энергоснабжение. И Ган подчеркнул, что большое значение уделяется сельскохозяйственному производству, а также производству и импорту угля, нефти и природного газа.

Он указал, что "Китай продолжит проводить сдержанную монетарную политику и будет применять различные инструменты для оказания большей поддержки малым, средним и микропредприятиям, а также усиливать поддержку реальной экономике".

Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом", открылся в среду и завершится в пятницу. В этом году форум проходит под девизом "Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего".