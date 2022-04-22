События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 апреля
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|0,6%
|0,8% (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|49,4
|50,5 (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март)
|-0,7%
|-0,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (март)
|4,6%
|0,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|-0,3%
|-0,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (март)
|7%
|2,8%
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|54,7
|53
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|57,4
|56,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|56,9
|54,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|56,1
|55,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|56,5
|54,7
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель)
|54,9
|53,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|55,6
|55
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|60,9
|59,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|55,2
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|62,6
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)
|2,5%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м)
|4,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|3,2%
|-0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (март)
|6%
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|58,8
|58,2
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель)
|57,7
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|58
|58
|17:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|548
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|693
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-53,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|304,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|254,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|13 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|63 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-28,7 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-111,8 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-13,9 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|39,1 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 1кв2022
|RUB
|Распадская — операционные результаты за 1кв2022
|RUB
|Россети — СД (об участии ПАО в "Россети Северный Кавказ" и "Чеченэнерго")
https://1prime.ru/state_regulation/20220422/836728383.html