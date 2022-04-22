МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Китай считает, что площадку "большой двадцатки" (G20) необходимо использовать для обсуждения экономики, а не украинского кризиса. С таким заявлением на брифинге в пятницу выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. В США сообщили, что в G20 нет поддержки идеи исключения России

Он сделал это заявление в ответ на призыв стран G7 против участия России в мероприятиях "Большой двадцатки".

"Мы обратили внимание на соответствующее заявление стран G7. "Большая двадцатка" и соответствующие международные организации являются площадками для обсуждения международных финансово-экономических вопросов, а не украинской проблемы", — пояснил дипломат.

Ранее страны "большой семерки" в своем заявлении отметили, что Москва не должна получать деньги от международных финансовых институтов (в том числе от Международного валютного фонда и Всемирного банка), а также выразили сожаление в связи с участием России в международных форумах, включая формат встреч G20, МВФ и ВБ на этой неделе.