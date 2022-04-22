МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Япония стала недружественной для РФ страной, и говорить о продолжении переговорного процесса весьма трудно. Отвечая на вопрос, какова реакция Кремля на данные японского доклада и как это отразится на диалоге о выработке мирного договора между странами, он добавил, что все четыре курильских острова — неотъемлемая часть России. В Кремле оценили решение Британии выдать лицензию Газпромбанку

Впервые с 2003 года Япония официально обозначила в ежегодном докладе "Синяя книга по дипломатии" "северные территории", как в стране называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, как "незаконно оккупированные" Россией. В "Синей книге" за этот год восстановлено впервые с 2011 года и определение, что острова являются "исконной территорией Японии".

По словам Пескова, очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому набору враждебных действий по отношению к РФ, "говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно".