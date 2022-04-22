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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220422/836731849.html
Зеленский рассказал о помощи от Всемирного банка на восстановление страны
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. Владимир Зеленский заявил, что Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны. По его словам, вчера во время министерского круглого стола он... ПРАЙМ, 22.04.2022
экономика, новости, украина, владимир зеленский, всемирный банк, финансовая помощь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны.
По его словам, вчера во время министерского круглого стола он обратился во Всемирный банк.
"Результат – 4,8 миллиарда долларов для восстановления Украины. Благодарен за то, что нас слышат и поддерживают. С такой помощью мы сможем быстро восстановить государство", — написал он на своей странице в Instagram*.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской