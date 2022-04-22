МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны. FP: Китай подверг переоценке финансовую мощь Запада из-за Украины

По его словам, вчера во время министерского круглого стола он обратился во Всемирный банк.

"Результат – 4,8 миллиарда долларов для восстановления Украины. Благодарен за то, что нас слышат и поддерживают. С такой помощью мы сможем быстро восстановить государство", — написал он на своей странице в Instagram*.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской