ВАШИНГТОН, 22 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд снизил прогноз роста европейских экономик в 2022 году на 1-1,5 процентного пункта и повысил прогноз инфляции на 2,2-3,4 процентного пункта в сравнении с январскими оценками. Макрон предупредил о последствиях отсутствия российского газа в Европе

В региональном докладе, обновленном с учетом последствий конфликта на Украине, МВФ ожидает роста ВВП развитых стран Европы на 3% и на 3,2% в странах с переходной экономикой. Прогноз не распространяется на Россию, Украину, Белоруссию и Турцию.

Инфляция в 2022 году ожидается на уровне 5,5% и 9,1% для развитых и переходных экономик соответственно.

Основным риском для региона МВФ назвал возможность "неожиданного прекращения поставок энергоносителей из России, которая чревата значительным снижением ВВП для многих экономик, особенно Центральной и Восточной Европы".

Базовый прогноз строится на ожидании бесперебойных поставок российских энергоносителей. Эксперты МВФ считают, что для Европы посильно полное прекращение подачи газа из РФ в течение шести месяцев, тогда как годичный перебой в поставках выдержать будет гораздо сложнее.

"Потребуются существенные дополнительные меры для ограничения спроса, а цены для насыщения рынка будут чрезвычайно высоки. Политикам, возможно, придется вместо этого прибегнуть к рационированию для защиты уязвимых домохозяйств и стратегических отраслей", — сказано в публикации.

Воздерживаясь от собственных прогнозов, МВФ упоминает об имеющихся оценках, согласно которым Германия в худшем случае может потерять более 6% ВВП.