ВАРШАВА, 22 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейской комиссии выпустить облигации, которые будут обеспечены замороженными средствами России и ее граждан. Польша расторгнет ранее заключенные контракты на поставку нефти из России

По его словам, "Европейская комиссия, говорит, что сегодня в бюджете нет новых средств, а в новом бюджете также нет". Моравецкий указал на новый источник — конфискованное имущество РФ, находящееся в банках Западной и Центральной Европы, а также имущество "российских олигархов".

"Вы хотите это замороженное имущество отдать обратно русским, когда настанет мир после совершенных преступлений? Я надеюсь, что на этот вопрос около 100% граждан на Западе ответят однозначно – это было бы аморально. Так что, это источник дополнительных средств, которые должны служить для восстановления Украины и должны также служить для помощи беженцам в количестве почти 11 миллионов, как рассказал мне недавно премьер Украины", — заявил он.

При этом он предложил не дожидаться конфискации замороженного имущества, а выпустить специальные облигации. "Эти средства должны использоваться уже сегодня. А если конфискацию нельзя провести быстро, например, в Польше мы принимаем для этого специальный закон, то можно подождать, а в это время выпустить облигации. Европейская комиссия не имеет никаких проблем с эмиссией облигаций. А позже эти облигации быстро погасить конфискованными средствами Российской Федерации и российских олигархов", — заявил премьер.