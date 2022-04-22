МВФ оценил возможность наступления дефолта в России
МВФ прокомментировал возможность наступления дефолта в России
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Суверенный долг России не является большим в глобальном масштабе, однако ограниченность доступа к мировому рынку может оказать значительное влияние на развитие ее экономики, заявил в пятницу глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.
Таким образом он прокомментировал возможность наступления дефолта в России.
"Суверенный долг России относительно невелик в глобальном отношении. Это должно оказать некоторый смягчающий эффект с точки зрения стабильности. Российскому правительству будет сложно получить доступ к рынкам (других стран), на это потребуется время. Это может оказать существенное влияние на российскую экономику", — сказал Каммер, выступая на брифинге в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка.