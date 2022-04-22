БРЮССЕЛЬ, 22 апр — ПРАЙМ. ЕС собирается на следующей неделе ввести шестой пакет антироссийских санкций, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов. Макрон предупредил о последствиях отсутствия российского газа в Европе

Новый пакет санкций может быть представлен в начале следующей недели, после чего последуют обсуждения, а принять его могут к пятнице, сообщает издание.

По информации газеты, новые санкциибудут включать в себя "определенный запрет" на импорт российской нефти и отключение большего количества российских банков от системы SWIFT. Также со стороны некоторых стран звучат призывы ввести ограничения против других российских СМИ.

В начале апреля ЕС утвердил пятый по счету санкционный пакет против России в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничительные меры предусматривали запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.