МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Запасы топлива для судов заканчиваются в северо-западной части Евросоюза на фоне влияния ситуации на Украине на международные рынки, сообщает агентство Блумберг. Макрон предупредил о последствиях отсутствия российского газа в Европе

В том числе, как отмечает агентство со ссылкой на высокопоставленного сотрудника компании-поставщика топлива Monjasa Group, дефицит судового газойля наблюдается в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена.

Как отмечает издание, стоимость низкосернистого судового топлива, используемого для судов на северо-западе Европы, также выросла в этом регионе в последние недели.

Однако, как считает глава компании и брокера KPI OceanConnect Сорен Холл, на данной стадии суда не останутся без топлива, но владельцы могут оказаться в трудном положении, особенно при покупках "в последнюю минуту".

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.