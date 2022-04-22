МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Россия предоставила Минску отсрочку примерно на год по выплате более 1 миллиарда долларов в рамках его обязательств по выданным кредитам, сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.
"Что касается Российской Федерации, то по сути на год нам предоставлена отсрочка по платежам… даже не на календарный год, а больше… И более миллиарда долларов платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем. Это дружественный ход со стороны наших партнеров", — сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1" в пятницу.