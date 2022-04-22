МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Россия предоставила Минску отсрочку примерно на год по выплате более 1 миллиарда долларов в рамках его обязательств по выданным кредитам, сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов. МВФ оценил возможность наступления дефолта в России

"Что касается Российской Федерации, то по сути на год нам предоставлена отсрочка по платежам… даже не на календарный год, а больше… И более миллиарда долларов платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем. Это дружественный ход со стороны наших партнеров", — сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1" в пятницу.