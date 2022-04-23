МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Легализация параллельного импорта не откроет границы для контрафактных товаров – эти нововведения предполагают ввоз только оригинальной качественной продукции, заявил РИА Новости глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин. ФТС оценила объем беспошлинных поставок продовольствия в Россию

В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Их перечень определит Минпромторг.

"В условиях недружественных действий иностранных государств нашим правительством был разрешен параллельный импорт товаров. Особо замечу, эти нововведения не открывают границы для ввоза контрафактных товаров, а будут распространяться на ввоз оригинальной качественной продукции правообладателей, которые отказываются участвовать в общеустановленном обороте товаров", — сказал Булавин.

В середине апреля в Минпромторге сообщали, что министерство в ближайшее время планирует утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. В пресс-службе ведомства поясняли, что один из принципов, по которым товары будут включаться в список — прекращение поставок на российский рынок.