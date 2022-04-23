МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Британский телеканал Sky News сообщил, что граждане туманного Альбиона стали чаще отказываться от содержания домашних питомцев из-за продолжающегося повышения стоимости жизни в стране. В Британии выступили с призывом распустить НАТО

Пресс-секретарь Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA) Рейчел Фрост выразил в эфире телеканала обеспокоенность тем, что наблюдается рост числа отказов от питомцев, поскольку рост стоимости жизни создает нагрузку на финансы людей.

Он также отметил рост числа домашних животных, которых лечат домашними средствами в целях сокращения затрат, вместо того, чтобы обращаться за помощью к ветеринарам.

По данным Sky News, британские собачьи приюты сейчас переполнены. Так, бирмингемский приют в текущем году уже принял на 53% животных больше, чем годом ранее.

Отмечается, что собачий приют "завален звонками" от людей, желающих отказаться от своих питомцев на фоне повышения стоимости жизни в Соединенном Королевстве.