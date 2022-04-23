МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Общественные деятели Германии прислали канцлеру ФРГ Олафу Шольцу открытое письмо, в котором призвали его прекратить поставки оружия Украине. В заявлении подчеркивается, что подобные действия только затягивают конфликт и не помогают мирному дипломатическому урегулированию. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung. Шольц заявил о недопустимости эмбарго на газ из России

Данное обращение подписали восемнадцать авторов, среди которых —профессоры, доктора наук, музыканты, публицисты, в том числе бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер и экс-помощник генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.

"Поставляя оружие, Германия и другие страны НАТО де-факто сделали себя стороной конфликта. Таким образом, Украина также стала полем боя для противостояния НАТО и России по поводу порядка безопасности в Европе, которое обострялось годами", — говорится в письме Шольцу.

Авторы инициативы считают, что западным странам необходимо учитывать интересы Москвы, более того, государства, состоящие в Североатлантическом альянсе, сами должны выступать с предложениями по безопасности России и соседних с ней стран.

"Мы обращаемся с призывом к правительству Германии, странам ЕС и НАТО остановить поставки оружия украинским войскам и призвать правительство в Киеве прекратить военное сопротивление — в обмен на гарантии переговоров о прекращении огня и политическом урегулировании. Предложения Москве, уже обсуждавшиеся президентом Зеленским, а именно возможный нейтралитет, соглашение о признании Крыма и референдумы о будущем статусе республик Донбасса, дают реальный шанс сделать это", — отметили авторы обращения.

Напомним, ранее Шольц сообщил, что Германия практически исчерпала возможности поставлять свои военные системы Украине. По его словам, теперь ФРГ сосредоточится на укреплении собственных оборонительных возможностей.