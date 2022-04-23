МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Британская Telegraph опубликовала жёсткую статью с критикой Франции и Германии, связав воедино два обвинения: уже звучавшее — в отказе от эмбарго на покупку российского газа, а также новое — в поставках оружия и товаров двойного назначения в Россию в обход запрета ЕС на оружейный экспорт, который был введён в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Эксперт напомнил, чем Британия заплатила за потерю статуса фунта

Telegraph ссылается на некий закрытый доклад, которым поделился с газетой член Европарламента от Румынии Кристиан Терхес. Статья в британской газете опубликована на фоне обсуждения разногласий в Евросоюзе (куда Британия больше не входит) по вопросу о запрете на покупку газа в России, на котором настаивают наиболее антироссийски настроенные члены ЕС, например страны Балтии и Польша, но которому Берлин и Париж пока противятся.

Газета не публикует сканы или фото документов, а также не уточняет, какие именно вооружения или товары двойного назначения поставлялись в РФ вопреки общесоюзному эмбарго на поставки ей оружия, введенному после воссоединения Крыма с Россией. Указывается лишь, что речь идёт "бомбах, ракетах, снарядах и стрелковом оружии".

При этом, немецкие фирмы, по данным издания, якобы воспользовались "лазейкой" в эмбарго, продав на 121 миллион евро оборудование двойного назначения, включая "винтовки и спецтехнику". В Германии же заявили, что продавали России это оборудование только после того, как Россия гарантировала, что оно предназначено для гражданского использования. Газета приводит слова неназванного представителя немецкого министерства экономики, который утверждает, что "если были признаки того, что оборудование будет использоваться в военных целях, то лицензия на экспорт не выдавались".

Издание также пишет, что Франция якобы поставила России военное вооружение на сумму 152 миллиона евро. Газета не уточняет, что именно поставлялось в РФ, но заявляет, что наряду с "бомбами, ракетами и торпедами" французские компании продали тепловизоры для "более чем одной тысячи российских танков", а также "навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов".

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В августе 2014 года Евросоюз опубликовал в Официальном журнале законодательный акт о введении эмбарго на контракты по импорту и экспорту оружия и по экспорту в РФ технологий двойного назначения для военного применения, не ограничивая выполнение договоров, заключенных до 1 августа 2014 года.