МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Кабмин сообщил на своем сайте об отсрочке на полтора года внедрения поэкземплярного учета молочной продукции. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Европейцы переходят на дешевый американский сыр из-за нехватки молока

Отмечается, что правительство даст дополнительное время предприятиям молочной отрасли на внедрение технологий поэкземплярного учета продукции в рамках перехода на обязательную маркировку.

Кабмин напомнил, что действовавший порядок предусматривал начало поэкземплярного отслеживания молочной продукции с 1 декабря 2023 года.

Эта технология должна была прийти на смену объёмно-артикульному учёту, который позволяет проследить путь партии продукции, тогда как поэкземплярный учёт даёт возможность контролировать путь каждой упаковки молочной продукции от конвейера до полки магазина. Теперь сроки такого перехода перенесены на полтора года – с 1 июня 2025 года.

"Отсрочка необходима участникам рынка для того, чтобы успеть завершить подготовку к переходу в условиях ограничений, вызванных внешними санкциями", — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что новое постановление – часть плана мер Правительства по обеспечению устойчивости экономики.