БЕРЛИН, 23 апр — ПРАЙМ. Один из ключевых министров правительства ФРГ, лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер вновь потребовал реализовать поставки Киеву тяжелого вооружения. Граждане Германии потребовали от Шольца прекратить вооружение Украины

"СвДП доверяет федеральному канцлеру (Олафу) Шольцу и его украинской политике", однако вместе с тем "ясно, что страна (Украина — ред) нуждается в тяжелом вооружении", — приводит слова Линднера, с которыми действующий глава минфина Германии обратился к однопартийцам на съезде в субботу, радиостанция DLF.

По словам Линднера, Германия должна "как можно скорей" стать независимой от поставок российских энергоресурсов, выразив скептическое отношение в вопросе о введении немедленного эмбарго.

Возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для организации дальнейших поставок, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в среду, что поставки тяжелого вооружения Украине "не должны быть табу".

В конце февраля власти Германии одобрили поставки оружия Украине, речь изначально шла об оборонительном вооружении, амуниции, защитных касках. Украина уже получила от ФРГ почти 2500 зенитных ракет, 900 противотанковых гранатометов с тремя тысячами снарядов, 100 пулеметов и 15 бункерных пусковых установок с 50 реактивными снарядами. Кроме того, поставлено 100 тысяч ручных гранат, 2 тысячи мин, около 5300 зарядов взрывчатого вещества и более 16 миллионов патронов различного калибра для ручного огнестрельного оружия от штурмовых винтовок до крупнокалиберных пулеметов, данный список агентство dpa приводило по украинским источникам. В список поставок пока не были не включены тяжелые вооружения, такие как танки или артиллерия.

Помимо этого, правительство ФРГ выдало разрешения Нидерландам и Эстонии поставить Украине устаревшие вооружения немецкого производства. В середине марта официальный Берлин сообщил, что для обеспечения безопасности поставок вооружения информация о новых поставках не будет разглашаться публично. Как заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Киев получил от Германии "большое количество" вооружений, эти поставки были сделаны негласно, без информирования общественности.

В минобороны ФРГ был в два раза сокращен возможный экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким ВПК, все позиции по поставкам тяжелого вооружения вычеркнуты, сообщил в среду таблоид BILD, указав, что в его распоряжении есть копия итогового документа. По информации таблоида, изменения внесены "как обычно, по настоянию ведомства канцлера" ФРГ. Ранее германский ВПК выразил готовность "поставить многие из отмененных вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе", пишет издание.