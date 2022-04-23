В правительстве Германии потребовали поставок тяжелого вооружения Украине
БЕРЛИН, 23 апр — ПРАЙМ. Один из ключевых министров правительства ФРГ, лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер вновь потребовал реализовать поставки Киеву тяжелого вооружения.
"СвДП доверяет федеральному канцлеру (Олафу) Шольцу и его украинской политике", однако вместе с тем "ясно, что страна (Украина — ред) нуждается в тяжелом вооружении", — приводит слова Линднера, с которыми действующий глава минфина Германии обратился к однопартийцам на съезде в субботу, радиостанция DLF.
По словам Линднера, Германия должна "как можно скорей" стать независимой от поставок российских энергоресурсов, выразив скептическое отношение в вопросе о введении немедленного эмбарго.
Возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для организации дальнейших поставок, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в среду, что поставки тяжелого вооружения Украине "не должны быть табу".
В конце февраля власти Германии одобрили поставки оружия Украине, речь изначально шла об оборонительном вооружении, амуниции, защитных касках. Украина уже получила от ФРГ почти 2500 зенитных ракет, 900 противотанковых гранатометов с тремя тысячами снарядов, 100 пулеметов и 15 бункерных пусковых установок с 50 реактивными снарядами. Кроме того, поставлено 100 тысяч ручных гранат, 2 тысячи мин, около 5300 зарядов взрывчатого вещества и более 16 миллионов патронов различного калибра для ручного огнестрельного оружия от штурмовых винтовок до крупнокалиберных пулеметов, данный список агентство dpa приводило по украинским источникам. В список поставок пока не были не включены тяжелые вооружения, такие как танки или артиллерия.
Помимо этого, правительство ФРГ выдало разрешения Нидерландам и Эстонии поставить Украине устаревшие вооружения немецкого производства. В середине марта официальный Берлин сообщил, что для обеспечения безопасности поставок вооружения информация о новых поставках не будет разглашаться публично. Как заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Киев получил от Германии "большое количество" вооружений, эти поставки были сделаны негласно, без информирования общественности.
В минобороны ФРГ был в два раза сокращен возможный экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким ВПК, все позиции по поставкам тяжелого вооружения вычеркнуты, сообщил в среду таблоид BILD, указав, что в его распоряжении есть копия итогового документа. По информации таблоида, изменения внесены "как обычно, по настоянию ведомства канцлера" ФРГ. Ранее германский ВПК выразил готовность "поставить многие из отмененных вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе", пишет издание.
https://1prime.ru/state_regulation/20220423/836737603.html