МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Украинское профильное агентство "АПК-Информ" повысило прогноз по урожаю в стране и экспорту зерновых на 2022-2023 год. В правительстве Германии потребовали поставок тяжелого вооружения Украине

Как пишет агентство Рейтер со ссылкой на заявление агентства, в 2022 году урожай зерновых на Украине может составить 41,4 миллиона тонн, включая почти 17 миллионов тонн пшеницы и 18,5 миллиона тонн кукурузы.

Экспорт зерновых в 2022-2023 году может достичь 33,2 миллиона тонн по сравнению с более ранним прогнозом в 29,9 миллиона тонн.

Ранее "АПК-Информ" сообщало, что Украина может недосчитаться около 40% посевных площадей зерновых в этом году, в случае потери урожайности с гектара на 30% общее падение урожая может оставить около 60%. Замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий отмечал, что аграрии в текущем сезоне планируют засеять 70-80% посевных площадей.

Украина является одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции. В 2021 году она экспортировала зерновых культур более, чем на 12 миллиардов долларов. В прошлом году Украина собрала 106 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, что является рекордным показателем за всю историю, в том числе зерновых и зернобобовых – более 84 миллиона тонн.