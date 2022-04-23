ВАРШАВА, 23 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер, ссылаясь на информацию, полученную от премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, написал в своем Twitter, что республика передала Украине вооружение на сумму около 7 миллиардов злотых (более 1,6 миллиарда долларов). Польша предложила выпустить облигации, обеспеченные российскими активами

По мнению Мюллера, это вооружение "спасает украинскую и польскую суверенность".

Ранее польские власти сообщали, что поставляют Украине различное вооружение, в том числе минометы, дроны, боеприпасы.