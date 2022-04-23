2022-04-23T15:36:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220423/836737730.html
Правительство Польши назвало стоимость поставленного Украине оружия
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. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер, ссылаясь на информацию, полученную от премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, написал в своем Twitter, что республика... ПРАЙМ, 23.04.2022
экономика, новости, украина, польша, поставки оружия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 23 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер, ссылаясь на информацию, полученную от премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, написал в своем Twitter, что республика передала Украине вооружение на сумму около 7 миллиардов злотых (более 1,6 миллиарда долларов).
По мнению Мюллера, это вооружение "спасает украинскую и польскую суверенность".
Ранее польские власти сообщали, что поставляют Украине различное вооружение, в том числе минометы, дроны, боеприпасы.