РИМ, 22 апр — ПРАЙМ. Глава Банка Италии Иньяцио Виско заявил в эфире телеканала Rai 3, что страна способна справиться с последствиями санкций против России, которые были введены из-за событий на Украине. В Италии назвали сроки прекращения поставок газа из России в ЕС

По словам Виско, "в следующие несколько месяцев у нас по-прежнему будут высокие цены на газ и нефть, они будут колебаться вокруг этих высоких уровней, очень высоких, чтобы потом упасть во второй половине и более серьезно в конце года".

Глава регулятора также ответил на вопрос, может ли Италия выдержать последствия антироссийских санкций. По его мнению, "страна точно в состоянии справиться" с ними.

Он заявил, что можно "сохранять спокойствие и уделять внимание самым уязвимым слоям населения, которые пострадают больше всего". По его словам, сценарий рецессии итальянской экономики маловероятен, поскольку конфликт на Украине "ограничен и не обладает таким глобальным измерением, как кризис 2009 года и пандемия".

В начале апреля крупная ассоциация промышленников Confindustria заявила, что рост ВВП в Италии по итогам 2022 года может составить 1,9%, что на 2,2% хуже предыдущих оценок, сделанных в октябре прошлого года. При самом неблагоприятном сценарии рост ВВП Италии прогнозировался на уровне 1,5%. Опубликованный в субботу доклад Confinfustria подтвердил ухудшение основных показателей экономики, связанное с повышением стоимости энергии и сырья. "Конфликт на Украине усиливает скачки цен на энергоносители и другие товары, увеличивает нехватку материалов и неопределенность. В дополнение к последствиям коронавируса это снижает ВВП в первом квартале 2022 года и тенью ложится на второй: тренд апреля под угрозой, а перспективы мрачны", — сообщается в исследовании.