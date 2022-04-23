ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе, промышленность Германии нуждается в российских ресурсах. В Японии удивлены, что иена оказалась слабее рубля

"Такую страну, как Россия, нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России. Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. А это сырье, которое нельзя просто заменить", — сказал Шрёдер газете New York Times.

Также он заявил, что Россия не будет останавливать поставки газа. "Этого не произойдет", — ответил Шрёдер газете New York Times на вопрос о том, станет ли Россия останавливать поставки.

"В целом, начиная с 1960-х годов, сотрудничество с Советским Союзом, а затем и с Россией носило постоянный характер. Они получали деньги и поставляли газ. Даже в самые суровые времена холодной войны не было никаких проблем", — сказал Шрёдер.

По его словам, после спецоперации на Украине придется вновь взаимодействовать с Россией. "Так всегда и происходит", — добавил бывший канцлер.

Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.