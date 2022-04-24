МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Каменную туалетную, офисную и книжную бумагу хотят производить в России — проект представят на форуме "Сильные идеи для нового времени" этим летом, сообщил РИА Новости автор этой инициативы экономист Алексей Елсуков. Уходящая из России Essity занимает треть рынка туалетной бумаги в стране

Уточняется, что наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы предлагается запустить производство каменной бумаги — из известняка и нетоксичного полимера.

"Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу", — заявил Елсуков.

По его словам, сегодня каменную бумагу уже производят в Японии. Наработки также есть в Узбекистане, где также много известняка, также о схожих проектах сообщала также Турция.

"Запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми. Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге. Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема", — подчеркнул автор инициативы.

Отмечается, что проект представят в треке Национальной технологической инициативы (НТИ) форума "Сильные идеи для нового времени", который Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс проведут этим летом в Москве.