МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Каменную туалетную, офисную и книжную бумагу хотят производить в России — проект представят на форуме "Сильные идеи для нового времени" этим летом, сообщил РИА Новости автор этой инициативы экономист Алексей Елсуков. 

Продажа товаров первой необходимости

Уходящая из России Essity занимает треть рынка туалетной бумаги в стране

Уточняется, что наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы предлагается запустить производство каменной бумаги — из известняка и нетоксичного полимера.

"Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу", — заявил Елсуков.

По его словам, сегодня каменную бумагу уже производят в Японии. Наработки также есть в Узбекистане, где также много известняка, также о схожих проектах сообщала также Турция.

"Запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми. Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге. Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема", — подчеркнул автор инициативы.

Отмечается, что проект представят в треке Национальной технологической инициативы (НТИ) форума "Сильные идеи для нового времени", который Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс проведут этим летом в Москве.