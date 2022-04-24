МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. В условиях витка антироссийских санкций все страны, способные принимать самостоятельные решения, должны возвысить свой голос против США во избежание негативных последствий — с таким призывом выступило иранское издание Rai Al Youm. Приз, которого не ждали: что получат США от конфликта на Украине

Издание напоминает, что Вашингтон заморозил около 300 миллиардов долларов резервов Центробанка России и оказал сильное давление на многие страны, чтобы заставить их присоединиться к антироссийским санкциям.

Такая практика, отмечает Rai Al Youm, может повлечь негативные и даже катастрофические последствия в глобальном смысле. Это подрывает доверие к мировой финансовой системе и США, которые могут в одночасье принять решение заморозить резервы любой страны.

Все страны мира экономически связаны друг с другом, и замораживание резервов или введение санкций оказывает значительное негативное воздействие на экономики разных государств. Сегодня весь мир ощущает на себе влияние антироссийских санкций, которые препятствуют внешнеэкономической деятельности. В отношении ряда товаров введены санкции, цены "безумно" выросли, отмечается в материале.

"Прежде всего, необходимо, чтобы все страны, способные решать самостоятельно, возвысили свой голос, чтобы сказать Соединенным Штатам, чтобы они прекратили запугивать страны и народы мира посредством контроля над мировой финансовой системой. Также нужно положить конец гегемонии одной страны, творящей всё, что она вздумает, исходя из своих прихотей, бесконтрольно", — резюмируется в статье.