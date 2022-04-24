МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Жители Москвы считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять не менее 43 тысяч рублей, в то же время в Пензе и Нижнем Новгороде рассчитывают лишь на 33 тысячи рублей, говорится в исследовании ресурса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В Кремле подчеркнули важность увеличения МРОТ и социальных выплат

"Самые высокие запросы к уровню МРОТ (минимальный размер оплаты труда — ред.) — у москвичей: по мнению среднестатистического жителя столицы, он должен составлять 43,2 тысячи рублей, всего 3 месяца назад желаемый размер МРОТ составлял 42,1 тысячи рублей, а в ноябре 2020 года — 40,1 тысячи рублей", — выяснили специалисты.

На сегодняшний день МРОТ в России, согласно официальным данным Министерства труда и социальной защиты, составляет 12,8 тысячи рублей.

На втором месте в исследовании оказался Владивосток: жители рассчитывают на ставку в 40,7 тысячи рублей, тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург — 39,4 тысячи рублей. В это же время жители Пензы хотят самую низкую минимальную зарплату – всего 32,9 тысячи рублей, респонденты из Нижнего Новгорода — 33,2 тысячи рублей. Относительно невысоки и ожидания жителей Казани — 33,5 тысячи рублей.

В ходе исследования специалисты опросили 31,7 тысячи респондентов – экономически активных россиян старше 18 лет. В нем приняли участие 1,5 тысячи жителей Москвы, 1,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга, по тысяче респондентов из городов-миллионников и по 700 респондентов из городов с населением в 500 миллионов человек.