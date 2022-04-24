ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе займется вопросами экономики, сообщается в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия1". В Британии хотят вернуться к "грязной" энергетике из-за России

Ранее сообщалось, что в понедельник глава государства примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. Кроме того, Путин встретится с российскими спортсменами — членами Олимпийской и Паралимпийской сборных, а также проведет заседание Совета по развитию спорта.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил РИА Новости, что Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге.