ПАРИЖ, 24 апр — ПРАЙМ. В случае победы на президентских выборах во Франции действующего президента Эммануэля Макрона страна может столкнуться с ростом социальной напряженности, считает французский эксперт, глава аналитического центра "Институт свобод" Шарль Гав (Charles Gave). В Италии предрекли закат европейской экономики

Во Франции в воскресенье проходит второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которые второй раз подряд сталкиваются во втором туре.

"Наименее опасный вариант — это победа на выборах Марин Ле Пен. Это возможно, если многочисленные избиратели Ле Пен в провинциях, воздержавшиеся от голосования в предыдущем туре, в это воскресенье все-таки решат проголосовать. Победа Ле Пен положит конец монополии власти 35% избирателей из числа городской буржуазии, голосующей за Макрона. Если этого не произойдет, то назревающий спад уровня жизни французов сделает ситуацию взрывоопасной", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, Макрон проводит политику именно в интересах трети избирателей, остальные — сторонники крайне левых и крайне правых партий — могут считать, что они не имеют должного представительства во власти.

Ранее французские СМИ опубликовали данные опроса, проведенного до выборов, согласно которым 58% избирателей во Франции больше всего обеспокоены покупательной способностью.