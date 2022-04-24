НЬЮ-ЙОРК, 24 апр — ПРАЙМ. Средства генконсульства РФ в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы — миссия функционирует за счет запаса наличных средств, сообщил РИА Новости и.о. генконсула Вячеслав Славкин. В Италии предрекли закат европейской экономики

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что счета генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America.

"У нас с 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America. Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг — за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства", — сказал Славкин.

По его словам, "есть ограничения по выплате зарплаты сотрудникам" консульства. "Все средства заблокированы — мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты. Через электронные каналы мы не имеем права оплачивать никакие услуги", — отметил дипломат, назвав заблокированную сумму большой.

Он указал, что все оплаты для обеспечения работы консульства проводятся из запаса наличных средств, имеющихся в кассе миссии на случай экстремальных событий. "Вдобавок используем те средства, которые выплачивают граждане за консульские услуги", — добавил он. Так, по его словам, оплачиваются коммунальные услуги, бензин. "Мы полностью практически ограничили выезд наших сотрудников, так как это трата топлива. Коммуникации — мобильную, телефонную связь — оплачиваем. Самое насущное, в общем", — добавил Славкин.

И.о. генконсула не стал строить прогнозов, насколько хватит запаса средств. "Мы работаем очень плотно с госдепом по этому вопросу. Госдеп обещал оказать все содействие в открытии новых счетов, в каком-нибудь другом банке. Но пока все в процессе. Пока результата нет", — заключил Славкин.

"Мы полноценно работаем. Принимаем граждан полный день. У нас нет никаких ограничений ни по каким услугам, несмотря на то, что у нас практически в три раза сократилось число сотрудников генконсульства", — сдобавил он.

Он пояснил, что сейчас в консульстве работают 5 человек.