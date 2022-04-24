БЕРЛИН, 24 апр — ПРАЙМ. Транспортно-логистическая отрасль Германии ожидает дефицит водителей грузовиков и возможной волны банкротств на фоне событий на Украине, заявил медиакомпании RND спикер правления Федерального союза грузового транспорта и логистики Дирк Энгельхардт. В Италии предрекли закат европейской экономики

По его словам, события на Украине ухудшают и без того имеющийся дефицит водителей грузового транспорта. В 2021 году доля водителей из Украины в Германии составляла 7%, они, как правило, работали на маршрутах из Германии в Польшу и Литву. Сейчас дефицит составляет 60-70 тысяч водителей.

"В силу общеевропейского масштабного дефицита водителей грузовых автомобилей их нельзя заменить в краткосрочной перспективе", — пояснил Энгельхардт.

Это сказывает на скорости восполнения товаров в магазинах, что приводит к их временному отсутствию на полках. Другим отягчающим фактором являются высокие цены, в том числе на дизель. Они при этом растут еще с прошлого года, что усиливает давление на фирмы. "Многие транспортные компании достигли границ своих финансовых возможностей. Из-за огромного оттока ликвидности просто грозит волна банкротств в немецкой транспортно-логистической отрасли. Тогда снабжение населения и экономики окажется в серьезной опасности", — добавил Энгельхардт.