ЛОНДОН, 24 апр — ПРАЙМ. Экономика Великобритании потеряет около 6,2 миллиарда фунтов стерлингов (7,96 миллиарда долларов) из-за санкций против России, пишет газета Telegraph. В Британии предложили заправлять самолеты растительным маслом

Ранее Великобритания ввела запрет на импорт из РФ серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов, запретила импорт чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий, передовых материалов и предметов роскоши и прекратила любую новую поддержку экспортного финансирования для России и Белоруссии.

"Официальный анализ торговых мер, опубликованный ранее в этом месяце, показал, что ограничения выльются в многомиллиардные убытки для экономики в следующие девять лет", — пишет издание. Отмечается, что самый большой ущерб вызовет запрет на поставки автомобилей Bentley, Aston Martin, а также сумок Burberry. По оценкам правительства, ущерб этих компаний к 2030 году составит 881,7 миллиона фунтов стерлингов.

Согласно докладу, в прошлом году общая стоимость экспорта попавших под эмбарго товаров из Великобритании в Россию составила 775,9 миллиона фунтов, это 27,9% всего британского экспорта в Россию за прошлый год. Уточняется, что убытки компьютерной индустрии составят 4,1 миллиона фунтов, а потери компаний, экспортирующих товары и технологии нефтеобработки — 6,7 миллиона фунтов.

В докладе отмечается, что хотя некоторые компании решили ввести эмбарго на экспорт помимо официальных санкций в ответ на действия России на Украине, некоторые объемы остаточного экспорта, возможно, были остановлены компаниями из-за неопределенности относительно того, скажутся ли эти действия на их товарах и услугах.

Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.