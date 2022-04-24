МИНСК, 24 апр — ПРАЙМ. Москва и Минск много лет находятся под санкциями Запада и знают, как на них отвечать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. СМИ оценили, сколько Британия потеряет из-за антироссийских санкций

"Москва и Минск живут под санкциями много лет, поэтому мы знаем, как на это отвечать", — сказала Захарова белорусскому телеканалу ОНТ в воскресенье, отвечая на вопрос об активизации интеграции на фоне западных санкций. По ее словам, "сила — в единстве".

Захарова добавила, что санкции Запад вводит под предлогом принципиального непринятия политики России. Но, по ее словам, примеры Кубы и Венесуэлы показывают, что "принципиальность" Запада может улетучиться в один момент, когда западным политикам нужно решать собственные текущие проблемы и задачи.

Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.