МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Подсчитаны 100% голосов во втором туре выборов президента Франции: действующий глава государства Эмманюэль Макрон набирает 58,55%, его соперница представитель крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен — 41,45%, сообщает МВД республики. Эксперт не исключил роста социальной напряженности во Франции

Во Франции президент избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Оно проходит в два тура, первый состоялся 10 апреля, в нем участвовали 12 кандидатов. Во второй тур вышли Макрон и Ле Пен. По данным МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84%, лидер "Национального объединения" — 23,15%.