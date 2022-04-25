МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Запад не смог настроить большую часть человечества против России после начала военной операции на Украине, пишет журнал Foreign Policy

Флаги ЕС

ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России

Как отметил в своей статье обозреватель Ховард Френч, многие страны не поддержали антироссийские санкции, в том числе такие крупные, как Китай и Индия.

"На самом деле, если подсчитать общую численность населения, то окажется, что правительства, представляющие большинство человечества, так или иначе не заняли позицию в конфликте, который многие из них посчитали отголоском соперничества между Востоком и Западом в предыдущую эпоху", — отметил Френч.

Френч отметил, что сложившаяся в начале двадцатого века международная политическая система с самого начала отвела странам "третьего мира" статус государств второго сорта практически на постоянной основе. В качестве примера он упомянул колонизацию Африки европейскими странами.

"До 1820 года в Новый Свет из Африки привезли в четыре раза больше людей, чем из Европы, и именно труд этих порабощенных миллионов людей, производивших такие товары, как сахар и хлопок в огромных масштабах, расчистка земель и выполнение всякого другого бесплатного труда, сделал американские колонии прибыльными для Европы и сделало так называемый Старый Свет новым и богатым", — отметил обозреватель.

Френч напомнил, что на протяжении долгого времени мир, где главенствовала европейская "белая" цивилизация, отказывал иным странам в праве на самостоятельное существование, прикрываясь аргументом о "нецивилизованности" неевропейских народов. Причем этот порядок освящался тогдашним предшественником ООН — Лигой Наций. Сейчас также привилегированный статус в виде постоянного членства в Совбезе ООН в большинстве своем имеют страны, относящиеся к европейской цивилизации. По словам Френча, "люди третьего мира полностью выпали из поля зрения".