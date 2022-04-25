МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Запад не смог настроить большую часть человечества против России после начала военной операции на Украине, пишет журнал Foreign Policy. ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России

Как отметил в своей статье обозреватель Ховард Френч, многие страны не поддержали антироссийские санкции, в том числе такие крупные, как Китай и Индия.

"На самом деле, если подсчитать общую численность населения, то окажется, что правительства, представляющие большинство человечества, так или иначе не заняли позицию в конфликте, который многие из них посчитали отголоском соперничества между Востоком и Западом в предыдущую эпоху", — отметил Френч.

Френч отметил, что сложившаяся в начале двадцатого века международная политическая система с самого начала отвела странам "третьего мира" статус государств второго сорта практически на постоянной основе. В качестве примера он упомянул колонизацию Африки европейскими странами.

"До 1820 года в Новый Свет из Африки привезли в четыре раза больше людей, чем из Европы, и именно труд этих порабощенных миллионов людей, производивших такие товары, как сахар и хлопок в огромных масштабах, расчистка земель и выполнение всякого другого бесплатного труда, сделал американские колонии прибыльными для Европы и сделало так называемый Старый Свет новым и богатым", — отметил обозреватель.

Френч напомнил, что на протяжении долгого времени мир, где главенствовала европейская "белая" цивилизация, отказывал иным странам в праве на самостоятельное существование, прикрываясь аргументом о "нецивилизованности" неевропейских народов. Причем этот порядок освящался тогдашним предшественником ООН — Лигой Наций. Сейчас также привилегированный статус в виде постоянного членства в Совбезе ООН в большинстве своем имеют страны, относящиеся к европейской цивилизации. По словам Френча, "люди третьего мира полностью выпали из поля зрения".