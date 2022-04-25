МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Прокурорам необходимо продолжать работу по изъятию имущества коррупционеров. В том числе следует обратить внимание и на активы за рубежом, поскольку сегодня эта тема стала актуальной. Об этом заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ глава ведомства Игорь Краснов.

По его мнению, одной из наиболее действенных мер по возмещению причиненного коррупцией вреда является взыскание с чиновников имущества, законность происхождения которого им не удалось доказать.

"В 2021 году такие иски предъявлены в суды на сумму свыше 74 миллиарда рублей. Большая их часть — по материалам прокуроров, полученным в порядке контроля за расходами госслужащих (на 54 миллиарда рублей)", — рассказал Краснов.

Он добавил, что работа в этом направлении должна быть продолжена, в том числе в отношении активов коррупционного происхождения, находящихся за рубежом.

"Сегодня эта тема актуализировалась, и объем информации, требующей проверки, расширился", сказал Краснов.