Минтранс хочет запретить авиакомпаниям РФ оформлять билеты с помощью зарубежных систем
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает запретить российским авиакомпаниям использование зарубежных систем оформления авиабилетов для снижения рисков дестабилизации авиаперевозок на фоне санкций, говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В условиях реализации со стороны иностранных государств санкционных рисков, направленных на российские компании, осуществляющие авиаперевозки, а также повышения безопасности персональных данных пассажиров и противодействия терроризму, необходимо исключить возможность использования информационных систем оформления воздушных перевозок, собственниками или разработчиками которых являются компании-резиденты иностранных государств", — говорится в пояснительной записке к проекту.
"Ограничение или блокировка доступа отечественных авиакомпаний, использующих системы, к которым имеют доступ компании, расположенные в иностранных государствах, повышает риски дестабилизации пассажирских перевозок… Деятельность, связанная с разработкой, созданием и эксплуатацией автоматизированной системы оформления воздушных перевозок, в целях обеспечения суверенитета РФ при выполнении воздушных перевозок, должна осуществляться на основе отечественных компонентов организациями-резидентами РФ", — сообщается там же.
В проекте постановления предлагается закрепить, что исключительные права на автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок и все системы в ее составе должны принадлежать РФ либо российской организации. При этом в высших органах управления этих организаций не должно быть иностранцев, россиян, имеющих гражданство иностранного государства, лиц без гражданства, иностранных юрлиц. Их также не должно быть в составе учредителей (участников), должно отсутствовать прямое и косвенное иностранное участие в уставном капитале.
Кроме того, система не должна иметь принудительного обновления и управления из-за рубежа. Правообладатель должен иметь собственную инфраструктуру обеспечения полного жизненного цикла системы, находящуюся на территории и в юрисдикции РФ, квалифицированный штатный персонал. Гарантийное обслуживание, техподдержка и модернизация системы должны осуществляться российской организацией. Оператором системы должна являться российская организация.
Серверы и базы данных систем, обеспечивающих регистрацию пассажиров и багажа, оформление внутренних авиаперевозок пассажиров должны располагаться в РФ. При оформлении в рамках соглашений о совместной эксплуатации рейсов с иностранными авиакомпаниями внутренних воздушных перевозок пассажиров, выполняемых российскими перевозчиками, базы данных и серверы систем могут располагаться за пределами территории РФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20220425/836747570.html