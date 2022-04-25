МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает запретить российским авиакомпаниям использование зарубежных систем оформления авиабилетов для снижения рисков дестабилизации авиаперевозок на фоне санкций, говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Росавиация напомнила о недопустимости необоснованного роста цен на билеты

"В условиях реализации со стороны иностранных государств санкционных рисков, направленных на российские компании, осуществляющие авиаперевозки, ‎а также повышения безопасности персональных данных пассажиров ‎и противодействия терроризму, необходимо исключить возможность использования информационных систем оформления воздушных перевозок, собственниками или разработчиками которых являются компании-резиденты иностранных государств", — говорится в пояснительной записке к проекту.

"Ограничение или блокировка доступа отечественных авиакомпаний, использующих системы, к которым имеют доступ компании, расположенные в иностранных государствах, повышает риски дестабилизации пассажирских перевозок… Деятельность, связанная с разработкой, созданием и эксплуатацией автоматизированной системы оформления воздушных перевозок, в целях обеспечения суверенитета РФ при выполнении воздушных перевозок, должна осуществляться на основе отечественных компонентов организациями-резидентами РФ", — сообщается там же.

В проекте постановления предлагается закрепить, что исключительные права на автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок и все системы в ее составе должны принадлежать РФ либо российской организации. При этом ‎в высших органах управления этих организаций не должно быть иностранцев, россиян, имеющих гражданство иностранного государства, лиц без гражданства, иностранных юрлиц. Их также не должно быть в составе учредителей (участников), должно отсутствовать прямое ‎и косвенное иностранное участие в уставном капитале. Власти помогут авиакомпаниям сохранить доступность перелетов по стране

Кроме того, система не должна иметь принудительного обновления и управления из-за рубежа. Правообладатель должен иметь собственную инфраструктуру обеспечения полного жизненного цикла системы, находящуюся на территории и в юрисдикции РФ, квалифицированный штатный персонал. Гарантийное обслуживание, техподдержка и модернизация системы должны осуществляться российской организацией. Оператором системы должна являться российская организация.

Серверы и базы данных систем, обеспечивающих регистрацию пассажиров и багажа, оформление внутренних авиаперевозок пассажиров должны располагаться в РФ. При оформлении в рамках соглашений о совместной эксплуатации рейсов с иностранными авиакомпаниями внутренних воздушных перевозок пассажиров, выполняемых российскими перевозчиками, базы данных и серверы систем могут располагаться за пределами территории РФ.