МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российско-китайское сотрудничество в условиях ухода западных компаний с российского рынка может сместить фокус с торговой на производственно-инвестиционную сферу, однако китайские инвесторы будут ждать стабилизации рубля, чтобы избежать рисков, считает менеджер по инвестициям Greenwood International Trade Center Чжан Лиюань. Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет с 27 апреля

"Можно прогнозировать, что при условии ухода многих западных компаний и образования вакуума на российском рынке сфера китайско-российского сотрудничества может измениться с торговых отношений на производство и инвестиции, такие как инвестиции в строительство заводов и реализацию локализованного производства", — сказала Чжан Лиюань в ходе российско-китайского молодежного подфорума "Экономическое развитие на благо народов".

Чжан Лиюань убеждена, что Китай будет частично поставлять товары, которые перестали экспортироваться в Россию из западных стран. "Но товары, технологии, крупные и средние проекты обычно законтрактованы на год или два вперед. Моментально перестроить фабрики и заводы невозможно. Поток увеличится, но не радикально. Инвесторы и экспортеры также наблюдают за ситуацией, ожидая стабилизации рынка и рубля, чтобы избежать рисков", — подчеркнула она.

Кроме того, по словам эксперта, отключение некоторых банков РФ от SWIFT и затруднение проведения расчетов в долларах имеет свое негативное влияние на торговлю между Россией и Китаем. "Установление доверия и широкомасштабное продвижение двусторонних торговых расчетов между предприятиями обеих сторон в своих валютах требует определенных усилий и времени", — отметила Чжан Лиюань.

Тем не менее, эксперт уверена, что "потеря коллективного кредита западного мира ускорит интернационализацию юаня в качестве резервной и расчетной валюты", а также будет содействовать процессу "дедолларизации китайско-российских внешнеторговых расчетов и развитию прямых внешнеэкономических расчетов в национальной валюте".

Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. В конце марта власти Великобритании ввели санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка. В начале апреля ЕС расширил санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка "Открытие".