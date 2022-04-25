Лиюань: Китай может частично поставлять товары, которые больше не экспортируют из Запада
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российско-китайское сотрудничество в условиях ухода западных компаний с российского рынка может сместить фокус с торговой на производственно-инвестиционную сферу, однако китайские инвесторы будут ждать стабилизации рубля, чтобы избежать рисков, считает менеджер по инвестициям Greenwood International Trade Center Чжан Лиюань.
"Можно прогнозировать, что при условии ухода многих западных компаний и образования вакуума на российском рынке сфера китайско-российского сотрудничества может измениться с торговых отношений на производство и инвестиции, такие как инвестиции в строительство заводов и реализацию локализованного производства", — сказала Чжан Лиюань в ходе российско-китайского молодежного подфорума "Экономическое развитие на благо народов".
Чжан Лиюань убеждена, что Китай будет частично поставлять товары, которые перестали экспортироваться в Россию из западных стран. "Но товары, технологии, крупные и средние проекты обычно законтрактованы на год или два вперед. Моментально перестроить фабрики и заводы невозможно. Поток увеличится, но не радикально. Инвесторы и экспортеры также наблюдают за ситуацией, ожидая стабилизации рынка и рубля, чтобы избежать рисков", — подчеркнула она.
Кроме того, по словам эксперта, отключение некоторых банков РФ от SWIFT и затруднение проведения расчетов в долларах имеет свое негативное влияние на торговлю между Россией и Китаем. "Установление доверия и широкомасштабное продвижение двусторонних торговых расчетов между предприятиями обеих сторон в своих валютах требует определенных усилий и времени", — отметила Чжан Лиюань.
Тем не менее, эксперт уверена, что "потеря коллективного кредита западного мира ускорит интернационализацию юаня в качестве резервной и расчетной валюты", а также будет содействовать процессу "дедолларизации китайско-российских внешнеторговых расчетов и развитию прямых внешнеэкономических расчетов в национальной валюте".
Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. В конце марта власти Великобритании ввели санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка. В начале апреля ЕС расширил санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка "Открытие".
https://1prime.ru/state_regulation/20220425/836747775.html