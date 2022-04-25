МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российские и индийские должностные лица встретились на прошлой неделе, чтобы попытаться возобновить поставки коксующегося угля сталелитейным компаниям из Индии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, которые пожелали остаться неизвестными. Индия пояснила, что США не предостерегали ее от закупок нефти в России

Согласно источникам, уголь из РФ полностью прекратили поставлять с марта. Прекращение поставок связано с проблемами в обработках платежей и материально-техническом обеспечении, которые стали результатом санкций против России.

По данным агентства, индийские правительственные чиновники и представители компании JSW Steel 22 апреля встретились с российской делегацией в Нью-Дели. В ходе этой встречи Индию попросили "продвинуться вперед" в вопросе реализации соглашения об импорте, которое было подписано в прошлом году. Российская сторона также предложила индийским коллегам посетить Москву, чтобы договориться о способах бесперебойных поставок угля. Государственная компания Steel Authority of India в свою очередь потребовала улучшить страховое покрытие поставок.

Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.