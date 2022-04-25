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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220425/836748994.html
Путин заявил о стабилизации российской экономики
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Российская экономика стабилизировалась, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что инфляция перешла к замедлению, а цены снижаются до прежних уровней. Российский лидер... ПРАЙМ, 25.04.2022
экономика, новости, владимир путин, экономика рф, санкции против рф, инфляция, цены
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российская экономика стабилизировалась, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что инфляция перешла к замедлению, а цены снижаются до прежних уровней.
Российский лидер подчеркнул, что власти продолжат принимать меры по поддержке граждан, отраслей и экономики в целом. Эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню занятости и уровню доходов населения, отметил он.
Президент предложил предпринять следующие меры:
- отсрочить выплаты страховых взносов для поставщиков товаров на внутренний рынок;
- поддержать отечественные компании для увеличения предложения товаров и услуг на внутреннем рынке
- расширить кредитование не только системообразующих, но и других предприятий.
Необходимо не допустить разбалансировки экономической динамики, подчеркнул российский лидер.