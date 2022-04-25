МОСВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российская экономика стабилизировалась, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что инфляция перешла к замедлению, а цены снижаются до прежних уровней.

Российский лидер подчеркнул, что власти продолжат принимать меры по поддержке граждан, отраслей и экономики в целом. Эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню занятости и уровню доходов населения, отметил он.

Президент предложил предпринять следующие меры:

отсрочить выплаты страховых взносов для поставщиков товаров на внутренний рынок;

поддержать отечественные компании для увеличения предложения товаров и услуг на внутреннем рынке

расширить кредитование не только системообразующих, но и других предприятий.

Необходимо не допустить разбалансировки экономической динамики, подчеркнул российский лидер.