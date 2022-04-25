МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширятся, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в РФ, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Параллельный импорт вернет в Россию около 200 брендов

"Это на самом деле документ, который будет как расширяться, так и, возможно, наоборот сужаться с точки зрения позиций. Если производители будут оставаться, если поставщики (своей — ред.) продукции по импорту будут сохранять свою логистику и будут поставлять свою продукцию на российский рынок, то мы заинтересованы в том, чтобы их продукция, их бренды не входили в перечень нашего приказа", — отметил министр.

На прошлой неделе Минпромторг РФ составил список товаров для параллельного импорта. Благодаря этому в Россию вернутся 200 ушедших брендов, уточнялось на запущенном правительством портале "Объясняем.РФ".

В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Как отмечали в Минпромторге РФ, один из принципов, по которым товары будут включаться в список, — прекращение поставок на российский рынок.

При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.